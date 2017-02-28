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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородская область будет сотрудничать с Крымом в сфере промышленности

Нижегородская область будет сотрудничать с Крымом в развитии промышленности, сельского хозяйства, туризма и торговли, сообщил РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Губернатор пояснил, что в этом году регион не планировал подписывать на форуме в Сочи соглашения по инвестициям, а сосредоточился на подписании соглашений с соседями — субъектами Российской Федерации в различных отраслях, не только тех, что составляют реальный сектор экономики, но и в социальной сфере, развитии внутрироссийского туризма. Так, Нижегородская область подписала три соглашения — с Владимирской, Ульяновской областями и республикой Крым.

«По Крыму мы подписали ряд мероприятий до 2019 года. Сосредоточили свои взаимные действия на развитии различных секторов, которые составляют социально-экономическую часть, развитие промышленного производства, сельского хозяйства, торговли, обмен товарами, туризм», — заявил Шанцев.

Он добавил, что планируется еще подписать соглашение с Тамбовской областью, связанное с развитием сельскохозяйственного производства.

«У каждого региона есть что-то свое, что можно брать, совершенствовать, дружить. Такие горизонтальные связи очень крепкие», — подчеркнул Шанцев.

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