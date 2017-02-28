Лукашенко посетит РНПЦ трансплантации органов и тканей

Глава государства ознакомится с новыми медицинскими технологиями, внедренными в работу центра, осмотрит отделения интенсивной терапии и реанимации, трансплантации, лабораторию клеточных технологий. Александру Лукашенко также доложат о перспективах дальнейшего развития трансплантологии в республике.

Кроме того, Президент ознакомится с разработками, выдвинутыми в 2016 году на соискание Государственной премии Беларуси в области науки и техники.