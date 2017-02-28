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12:17 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко посетит РНПЦ трансплантации органов и тканей

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей учреждения здравоохранения «9-я городская клиническая больница», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Глава государства ознакомится с новыми медицинскими технологиями, внедренными в работу центра, осмотрит отделения интенсивной терапии и реанимации, трансплантации, лабораторию клеточных технологий. Александру Лукашенко также доложат о перспективах дальнейшего развития трансплантологии в республике.

Кроме того, Президент ознакомится с разработками, выдвинутыми в 2016 году на соискание Государственной премии Беларуси в области науки и техники.

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