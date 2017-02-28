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13:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В ТФОМС переходит еще один бывший руководитель Минздрава

Начальник лечебной части пермской ГКБ№ 4 Евгений Рожнев с 1 марта покидает свой пост, сообщил источник в лечебном учреждении.

По его информации, господин Рожнев трудоустроится первым замдиректора территориального фонда обязательного медицинского образования (ТФОМС).

Господин Рожнев станет уже вторым бывшим замминистра здравоохранения, перешедшим в эту структуру — ранее и.о. директора фонда была назначена Татьяна Мельникова. Оба чиновник ранее работали заместителями у министра здравоохранения Анастасии Крутень, которая покинула свой пост в 2015 году после конфликта с новым вице-премьером Ольгой Ковтун.

В числе первых кадровых решений нового и.о. губернатора Максима Решетникова была смена руководства ТФОМС, которым управляла команда Антона Бахлыкова, до приезда в Прикамье руководившего ТФОМС Тюменской и Свердловской области.

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