В ТФОМС переходит еще один бывший руководитель Минздрава
Начальник лечебной части пермской ГКБ№ 4 Евгений Рожнев с 1 марта покидает свой пост, сообщил источник в лечебном учреждении.
Начальник лечебной части пермской ГКБ№ 4 Евгений Рожнев с 1 марта покидает свой пост, сообщил источник в лечебном учреждении.
По его информации, господин Рожнев трудоустроится первым замдиректора территориального фонда обязательного медицинского образования (ТФОМС).
Господин Рожнев станет уже вторым бывшим замминистра здравоохранения, перешедшим в эту структуру — ранее и.о. директора фонда была назначена Татьяна Мельникова. Оба чиновник ранее работали заместителями у министра здравоохранения Анастасии Крутень, которая покинула свой пост в 2015 году после конфликта с новым
В числе первых кадровых решений нового и.о. губернатора Максима Решетникова была смена руководства ТФОМС, которым управляла команда Антона Бахлыкова, до приезда в Прикамье руководившего ТФОМС Тюменской и Свердловской области.