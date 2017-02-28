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13:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Игорь Шеляков покинул пост руководителя Росреестра по Башкортостану

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Башкортостану Игорь Шеляков возглавил Управление Росреестра по Ленинградской области.

Источник: Башинформ

Исполняющим обязанности руководителя Управления Росреестра по РБ назначен Петр Клец, ранее занимавший пост заместителя главы ведомства.

Игорь Шеляков много раз был отмечен ведомственными наградами. В 2015 году указом главы государства ему присвоено почетное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации».

С 1992 года Игорь Шеляков прошел путь от ведущего специалиста отдела земельной политики и землеустройства до директора республиканского филиала Федеральной кадастровой палаты.

В 2012 году возглавил Управление Росреестра по Башкортостану. За эти годы ведомство стабильно занимает ведущие позиции по всем направлениям своей деятельности среди других территориальных органов Росреестра.

В 2016 году по количеству зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав и сделок Башкортостан вошел в число шести лучших регионов. По количеству заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде республика находится на втором месте в стране.

Для развития и популяризации электронной подачи документов на регистрацию прав по инициативе Игоря Шелякова в здании Управления Росреестра по РБ в Уфе на улице Ленина, 70 открыт Центр консультирования по вопросам подачи документов в электронном виде и помощи в переводе документов в электронный вид, заверении их необходимыми электронно-цифровыми подписями.

По инициативе регистрирующего ведомства в республике ведется реальная работа по активизации межведомственного взаимодействия между органами власти и муниципалитетами, в работе самого управления внедряются новые и современные технологии.

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