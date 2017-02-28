Игорь Шеляков покинул пост руководителя Росреестра по Башкортостану

Исполняющим обязанности руководителя Управления Росреестра по РБ назначен Петр Клец, ранее занимавший пост заместителя главы ведомства.

Игорь Шеляков много раз был отмечен ведомственными наградами. В 2015 году указом главы государства ему присвоено почетное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации».

С 1992 года Игорь Шеляков прошел путь от ведущего специалиста отдела земельной политики и землеустройства до директора республиканского филиала Федеральной кадастровой палаты.

В 2012 году возглавил Управление Росреестра по Башкортостану. За эти годы ведомство стабильно занимает ведущие позиции по всем направлениям своей деятельности среди других территориальных органов Росреестра.

В 2016 году по количеству зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав и сделок Башкортостан вошел в число шести лучших регионов. По количеству заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде республика находится на втором месте в стране.

Для развития и популяризации электронной подачи документов на регистрацию прав по инициативе Игоря Шелякова в здании Управления Росреестра по РБ в Уфе на улице Ленина, 70 открыт Центр консультирования по вопросам подачи документов в электронном виде и помощи в переводе документов в электронный вид, заверении их необходимыми электронно-цифровыми подписями.

По инициативе регистрирующего ведомства в республике ведется реальная работа по активизации межведомственного взаимодействия между органами власти и муниципалитетами, в работе самого управления внедряются новые и современные технологии.