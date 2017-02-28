Санду комментирует заявление Харунжена

«Г-н Харунжен сообщает с такой непосредственностью, что Шор искупил вину своим доносом, то есть, что в Молдове можно избежать какого-либо наказания, если ты пришел с доносом. Непрозрачность процесса над Шором и то, как его освобождают от всякой ответственности за тяжкие преступления, которые он совершил, создает очень опасный прецедент», — подчеркнула лидер ПДС.

По ее мнению, то, как примара Оргеева Илана Шора освобождают от какой-либо вины за совершенные им тяжкие преступления, создает опасный прецедент.

Майя Санду считает, что самодонос может быть принят во внимание в качестве смягчающего обстоятельства, но отнюдь не освобождает от ответственности.

«Почему самодонос должен привести к освобождению от уголовной ответственности в таких серьезных случаях? Кроме того, самодонос может быть смягчающим обстоятельством, а не поводом для освобождения от ответственности. Что мы, граждане, можем понять из этого заявления? То, что в контролируемом и избирательном правосудии можно ожидать, что самые крупные воры будут освобождены от вины, если они идут рука об руку с властью», — добавила Санду.

Лидер ПДС опроверг слова Эдуарда Харунжена, утверждающего, что пресса наносит вред его имиджу: «Репутация строится на фактах, а факты говорят сами за себя».