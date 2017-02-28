Санду комментирует заявление Харунжена
Заявление генерального прокурора Эдварда Харунжена, будто Илан Шор искупил свою вину самодоносом, подверглось резкой критике со стороны председателя партии «Действие и солидарность» Майи Санду, сообщает Noi.md.
Заявление генерального прокурора Эдварда Харунжена, будто Илан Шор искупил свою вину самодоносом, подверглось резкой критике со стороны председателя партии «Действие и солидарность» Майи Санду, сообщает Noi.md.
По ее мнению, то, как примара Оргеева Илана Шора освобождают от
«Г-н Харунжен сообщает с такой непосредственностью, что Шор искупил вину своим доносом, то есть, что в Молдове можно избежать
Майя Санду считает, что самодонос может быть принят во внимание в качестве смягчающего обстоятельства, но отнюдь не освобождает от ответственности.
«Почему самодонос должен привести к освобождению от уголовной ответственности в таких серьезных случаях? Кроме того, самодонос может быть смягчающим обстоятельством, а не поводом для освобождения от ответственности. Что мы, граждане, можем понять из этого заявления? То, что в контролируемом и избирательном правосудии можно ожидать, что самые крупные воры будут освобождены от вины, если они идут рука об руку с властью», — добавила Санду.
Лидер ПДС опроверг слова Эдуарда Харунжена, утверждающего, что пресса наносит вред его имиджу: «Репутация строится на фактах, а факты говорят сами за себя».