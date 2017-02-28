Кличко уволил двух чиновников из-за обвала моста
Причина увольнений — халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе.
Причина увольнений — халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе.
Мэр Киева Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и главу Соломенской РГА Виктора Шкуро за «халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе».
Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает
Кадровые решения мэр Киева принял после обрушения внешней конструкции пешеходной части Шулявского путепровода.
Кличко сообщил, что сегодня (28 февраля) направит президенту Украины Петру Порошенко представление на увольнение.
«Подписать это решение должен президент, потому что он согласовывает назначение и увольнение глав районов», — отметил мэр Киева.
Как писал «Обозреватель», в Киеве на Шулявском путепроводе вечером 27 февраля произошел масштабный обвал части бетонных конструкций. В результате были повреждены несколько автомобилей, припаркованных под мостом. Пострадавших и жертв нет.
В связи с ЧП маршруты движения городского транспорта изменили.
Столичных водителей попросили объезжать мост или воспользоваться общественным транспортом. «Киевдорсервис» обнародовал схему объезда перекрытых улиц.
Утром 28 февраля возле перекрытого Шулявского моста возникли пробки. На путепроводе продолжаются ремонтные работы.