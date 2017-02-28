Кличко уволил двух чиновников из-за обвала моста

Мэр Киева Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и главу Соломенской РГА Виктора Шкуро за «халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе».

Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Кадровые решения мэр Киева принял после обрушения внешней конструкции пешеходной части Шулявского путепровода.

Кличко сообщил, что сегодня (28 февраля) направит президенту Украины Петру Порошенко представление на увольнение.

«Подписать это решение должен президент, потому что он согласовывает назначение и увольнение глав районов», — отметил мэр Киева.