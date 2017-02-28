НБУ определил уполномоченный банк для хранения своих наличных
Национальный банк Украины выбрал Ощадбанк для хранения своих запасов наличности. Об этом сообщает
Национальный банк Украины выбрал Ощадбанк для хранения своих запасов наличности. Об этом сообщает
Как сообщается, Ощадбанк стал первым банком Украины, которому регулятор доверил осуществлять операции с запасами наличности НБУ по разрешениям последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.
Таким образом, Национальный банк Украины делегировал часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка — банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированную модель.
В соответствии с требованиями Положения о критериях и порядке отбора банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка Украины, утвержденного постановлением правления НБУ от 28 сентября 2016 № 389, Нацбанк осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличности центрального банка Украины.