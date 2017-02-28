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12:58 (мск), источник: РБК - Украина

НБУ определил уполномоченный банк для хранения своих наличных

Национальный банк Украины выбрал Ощадбанк для хранения своих запасов наличности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Источник: Reuters

Как сообщается, Ощадбанк стал первым банком Украины, которому регулятор доверил осуществлять операции с запасами наличности НБУ по разрешениям последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

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Таким образом, Национальный банк Украины делегировал часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка — банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированную модель.

В соответствии с требованиями Положения о критериях и порядке отбора банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка Украины, утвержденного постановлением правления НБУ от 28 сентября 2016 № 389, Нацбанк осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличности центрального банка Украины.

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