НБУ определил уполномоченный банк для хранения своих наличных

Как сообщается, Ощадбанк стал первым банком Украины, которому регулятор доверил осуществлять операции с запасами наличности НБУ по разрешениям последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

Таким образом, Национальный банк Украины делегировал часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка — банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированную модель.

В соответствии с требованиями Положения о критериях и порядке отбора банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка Украины, утвержденного постановлением правления НБУ от 28 сентября 2016 № 389, Нацбанк осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличности центрального банка Украины.