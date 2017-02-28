Назаров отправляет омских чиновников на учебу за границу

Согласно документу, на курсы повышения квалификации в 2017 году отправятся 172 человека из 14-ти структурных подразделений областного правительства. В списке, в частности, сотрудники аппарата губернатора и правительства Омской области, Госстройнадзора и минэкономики.

Что примечательно, из 172-х человек трое поедут за дополнительными знаниями за пределы Российской Федерации (двое из управления контрактной системы и один от минобразования). Место заграничной учебы пока не уточняется.

На учебу из областной казны выделяется 1,2 млн рублей.