В Воронеже объявили конкурс на право создания платных парковок

Во вторник, 28 февраля, администрация Воронежа опубликовала постановление Александра Гусева «Об утверждении конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками». Таким образом, был дан старт проекту, о необходимости которого давно говорилось на всех уровнях местной власти.

По постановлению мэра, прием заявок на участие в конкурсе начинается в первый день весны, 1 марта, и завершается в День космонавтики, 12 апреля. Затем, в течение пяти рабочих дней заявки пройдут предварительный отбор.

На подачу конкурсных предложений потенциальным инвесторам отводится длительный срок — с 21 апреля по 19 июля. Затем, в течение недели, конкурсная комиссия определит победителя, который будет обязан до 1 апреля 2018 года создать 6 тыс. парковочных мест на центральных улицах Воронежа, а затем и эксплуатировать их.

Напомним, что 17 февраля постановлением главы города были определены условия будущего концессионного соглашения. Проект охватывает 52 улицы, расположенные в самом центре Воронежа, — от главного корпуса ВГУ до площади Заставы и от улицы Бахметьева до железнодорожного вокзала.

Установлено, что стоимость пребывания автомобиля на такой парковке будет составлять 40 рублей в час — с дальнейшей ежегодной индексацией.

Срок действия концессионного соглашения — 10 лет. Согласно постановлению главы администрации города, объем инвестиций, которые концессионер обязан привлечь для исполнения соглашения должен быть не менее 100 млн рублей и не более 160 млн рублей. Очевидно, что за десять лет инвестор с лихвой возместит свои вложения.

По расчетам руководителя управления транспорта мэрии Владимира Анисимова, парковки окупятся в первые 5,5 года. В течение этого срока в бюджет Воронежа будут поступать 25% выручки, затем — до 40%.

Напомним также, что администрация города отдает будущему концессионеру второй этаж помещения по улице Пирогова, 87 М. Площадь этого помещения составляет 424,4 кв. м, отдельно оговаривается, что оно подлежит реконструкции за счет концессионера. Предполагается, что здесь разместится Центр мониторинга и управления парковками, с соответствующим технологическим оборудованием.