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13:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Валерий Шанцев: стадион «Нижний Новгород» готов на 65%

Строительство главной городской арены идет полным ходом.

Стадион «Нижний Новгород», строящийся к Чемпионату мира по футболу-2018, готов на 65%, заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, подготовка стадиона и других объектов к ЧМ-2018 должна завершиться к 1 мая 2018 года.

В настоящее время на главной городской арене начался процесс «раскружаливания»: строители начали установку внутреннего опорного кольца металлоконструкций над трибунами в окончательное положение.

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