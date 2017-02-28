Валерий Шанцев: стадион «Нижний Новгород» готов на 65%
Строительство главной городской арены идет полным ходом.
Строительство главной городской арены идет полным ходом.
Стадион «Нижний Новгород», строящийся к Чемпионату мира по футболу-2018, готов на 65%, заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
По его словам, подготовка стадиона и других объектов к ЧМ-2018 должна завершиться к 1 мая 2018 года.
В настоящее время на главной городской арене начался процесс «раскружаливания»: строители начали установку внутреннего опорного кольца металлоконструкций над трибунами в окончательное положение.