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14:02 (мск), источник: 112.ua

Гройсман: Организаторы блокады Донбасса подрывают нашу независимость

Премьер отметил, что блокада ударит в первую очередь по простым украинцам отключением теплоснабжения и электричества.

Источник: 112.ua

Организаторы блокады Донбасса сознательно или бессознательно подрывают нашу независимость. Об этом в ходе совещания с представителями металлургической промышленности, которое транслировал телеканал «112 Украина», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Меня интересуют не те, кто перекрывает, а кто организовывает перекрытие дорог. Я считаю, что такими действиями они сознательно или бессознательно подрывают нашу независимость», — сказал Гройсман.

Премьер добавил, что блокада грозит отключением тепла и электричества в некоторых городах страны, что скажется на простых украинцах.

«Еще раз хотел бы подчеркнуть, что ограничения поставок энергетического угля и необходимых компонентов для металлургической отрасли ударит по рядовым украинцам. В чем? В некоторых городах страны может быть остановлено теплоснабжения, что тоже является чрезвычайно важным, вопрос эклектической энергии под угрозой, следующий вопрос — это экономика, которая начала восстановления, это означает, что мы начали аккумулировать ресурсы для того, чтобы обеспечить развитие государства», — добавил он.

Напомним, в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

Комментарии
1
конь педальный
А где же анонсированная Петром Алексеевичем встреча с Трампом в конце февраля? Неужели Петр Алексеевич передумал?
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