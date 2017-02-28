Глава Татарстана считает, что российскую налоговую систему не нужно менять

В настоящее время власти РФ обсуждают параметры налоговой системы страны после 2018 года.

Глава республики рассчитывает, что тема налогов будет обсуждаться во вторник на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернаторами.

«Сегодня будет совещание с премьер-министром, я думаю, что мы более подробно услышим, какие планы по налогам, будут озвучены основные моменты. Вообще, я считаю, что таких вещей надо очень аккуратно касаться — потому что уже есть некая сложившаяся система, хорошая или плохая, но она уже есть», — сказал Минниханов в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Медведев в понедельник, выступая на форуме, предложил рассмотреть возможность оставлять в регионах РФ часть прироста ряда налогов и сборов по аналогии с налогом на прибыль.

«Любые движения в ту или иную сторону должны быть обдуманы. Мы понимаем, что регионы хотят больше, и у федерального бюджета тоже большие задачи — оборона, безопасность, социальные обязательства. Здесь нужно очень взвешенное решение. Я бы не увлекался экспериментами, очень аккуратно в этом вопросе надо подходить. Я сторонник того, чтобы придерживаться уже сложившейся системы налогов», — заявил Минниханов.

Если будет принято решение о перераспределении налоговых доходов между регионами и федеральным центром, переход к новой системе должен быть постепенным, полагает он.