Глава Татарстана считает, что российскую налоговую систему не нужно менять

В настоящее время власти РФ обсуждают параметры налоговой системы страны после 2018 года.
Глава республики рассчитывает, что тема налогов будет обсуждаться во вторник на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернаторами.
«Сегодня будет совещание с премьер-министром, я думаю, что мы более подробно услышим, какие планы по налогам, будут озвучены основные моменты. Вообще, я считаю, что таких вещей надо очень аккуратно касаться — потому что уже есть некая сложившаяся система, хорошая или плохая, но она уже есть», — сказал Минниханов в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума.
Медведев в понедельник, выступая на форуме, предложил рассмотреть возможность оставлять в регионах РФ часть прироста ряда налогов и сборов по аналогии с налогом на прибыль.
«Любые движения в ту или иную сторону должны быть обдуманы. Мы понимаем, что регионы хотят больше, и у федерального бюджета тоже большие задачи — оборона, безопасность, социальные обязательства. Здесь нужно очень взвешенное решение. Я бы не увлекался экспериментами, очень аккуратно в этом вопросе надо подходить. Я сторонник того, чтобы придерживаться уже сложившейся системы налогов», — заявил Минниханов.
Если будет принято решение о перераспределении налоговых доходов между регионами и федеральным центром, переход к новой системе должен быть постепенным, полагает он.
«Если делать, то постепенно, не за один раз, не одним жестким решением, потому что выпадающие доходы будут очень значительными. Мы не имеем права ухудшать жизнь людей, которые живут в регионах-донорах. Есть такая татарская пословица: «Знает не тот, кто ест, а тот, кто готовит «. Поэтому все должно быть сделано очень разумно», — заключил президент Татарстана.