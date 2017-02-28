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14:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Холманских о делах Дадина и Чудновец: «Не должно быть таких случаев»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля, РИА ФедералПресс. Неправомерные судебные решения снижают доверие избирателей к власти и интерес к выборам в целом, заявил директор филиала «Российской газеты» в Екатеринбурге Сергей Салыгин в ходе встречи полпреда Игоря Холманских с политическими экспертами Уральского федерального округа.

«Дадина оправдали. Как должны себя чувствовать себя судьи, власть? Если мы принимаем заведомо неправосудные решения, мы отбиваем желание у людей идти на выборы. Если бы этого не происходило, повысилось бы доверие и к государственным институтам, и к выборам», — подчеркнул Салыгин.

Выступление главреда «РГ» стало одним из немногих, которые прокомментировал полпред.

— Спасибо, Сергей Николаевич, но не стоит в отсутствие судебного сообщества обсуждать такие вопросы. — Мы же говорили о гражданской позиции, — заметил Салыгин. — У судебного сообщества очень много проблем, сложно людей подобрать и они несут ответственность за приговор. Не должно быть таких случаев, но мы этого сегодня не обсуждаем.

Как уже писал «ФедералПресс», Евгения Чудновец осуждена за репост видео в соцсети «ВКонтакте». На видео засняты вожатые детского лагеря, которые издеваются над обнаженным воспитанником. Жительница Курганской, по ее словам, хотела привлечь внимание к случившемуся.

Курганский областной суд в декабре прошлого года признал женщину виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии.

Ильдара Дадина четыре раза задерживали за нарушения правил проведения митингов и каждый раз привлекали к административной ответственности. В последний раз Дадин был осужден на 2,5 года лишения свободы, из этого срока ему оставалось отсидеть около пяти месяцев.

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