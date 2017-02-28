Аксенов пригласил участников инвестфорума в Сочи на ЯМЭФ

Аксенов отметил важность ЯМЭФ как площадки для представления экономического и инвестиционного потенциала, организации диалога власти и бизнеса, обсуждения ключевых направлений и перспектив развития региона, привлечения внимания к Крыму иностранного бизнеса.

«Это не региональный форум, а форум, на который приезжают представители бизнеса не только из Российской Федерации, но и из других стран. Приглашаем всех принять участие», — сказал глава Крыма, подчеркивая масштабность ЯМЭФ.

В свою очередь сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум», сопредседатель организационного комитета Андрей Назаров отметил, что ЯМЭФ становится в один ряд с самыми масштабными и крупнейшими мероприятиями РФ: Петербургским международным экономическим форумом и РИФ.

«Если на первом форуме три года назад участников было около шестисот, на втором — уже 1,1 тысячи, то на 3-м ожидается более полутора тысяч участников. Планируется участие представителей из 40 стран мира, от Италии будет самая крупная делегация в составе 50 человек. Будут представлены и другие страны: Франция, Греция, Австрия, Германия, Кипр, также будут представители из США и других стран общей численностью около 250 иностранцев. Программа форума расширена большой спортивной составляющей, планируется ряд мероприятий культурной направленности. Уверен, что все участники останутся довольны и деловой частью, и спортивно-культурной составляющей», — рассказал Назаров.