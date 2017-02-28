Додон: Мы разработали законопроект об изменении Конституции РМ, согласно которому глава государства получит больше полномочий

— Хочу вас проинформировать о том, что мы разработали законопроект об изменении Конституции РМ, согласно которому глава государства получит больше полномочий, — отметил Додон.

Также глава государства назвал причины создания подобной инициативы:

— Прямые выборы президента наложили более высокую степень ответственности на президента. Народный президент имеет право настаивать на внедрении большего числа законопроектов, которых требуют граждане Республики Молдова. Большинство граждан считают, что нынешняя власть ведет страну в неправильном направлении. В этом смысле, большинство наших граждан выступают за проведение досрочных парламентских выборов. На сегодняшний день, Конституция предлагает два решения, согласно которому Парламент РМ может быть распущен и могут быть проведены досрочные парламентские выборы, мы предлагаем пять, — добавил Игорь Додон.