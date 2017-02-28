В Японии ищут название эры правления нового императора

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ТОКИО, 28 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приняло решение игнорировать мнение широких масс соотечественников при определении названия эры правления нового императора страны, которым через несколько месяцев станет нынешний наследный принц Нарухито. Как сообщали официальные источники, власти опасаются захлебнуться в потоке предложений, если объявят такой открытый общенациональный конкурс.

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В Японии параллельно используются две системы летосчисления — европейская и собственная, по годам правления монархов. Последняя применяется в стране по меньшей мере с VII века н.э.

Текущий год, например, одновременно считается 2017-м и «29-м годом Хэйсэй», как называется эра пребывания на троне нынешнего императора Акихито, который вступил на трон в 1989 году

Согласно нынешнему законодательству, монарх находится на престоле пожизненно, его отречение не предусматривается. Однако летом прошлого года Акихито публично дал понять, что намерен досрочно уйти на покой из- за преклонного возраста — и сделать это сейчас, когда у него еще есть силы в полной мере выполнять свои обязанности и даже совершать зарубежные визиты.

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Предположительно, летом правительство Японии примет специальный закон об отречении. Судя по всему, он будет иметь одноразовый характер и рассчитан только на случай с Акихито.

По неофициальным данным, Акихито, скорее всего, уйдет в конце нынешнего года, возможно, 31 декабря. Принц Нарухито в таком случае станет императором 1 января 2018 года