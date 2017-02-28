В Японии ищут название эры правления нового императора
Сейчас его в обстановке секретности готовят лингвисты и специалисты по классической литературе.
Сейчас его в обстановке секретности готовят лингвисты и специалисты по классической литературе.
ТОКИО, 28 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приняло решение игнорировать мнение широких масс соотечественников при определении названия эры правления нового императора страны, которым через несколько месяцев станет нынешний наследный принц Нарухито.
Как сообщали официальные источники, власти опасаются захлебнуться в потоке предложений, если объявят такой открытый общенациональный конкурс.
В Японии параллельно используются две системы летосчисления — европейская и собственная, по годам правления монархов. Последняя применяется в стране по меньшей мере с VII века н.э.
Согласно нынешнему законодательству, монарх находится на престоле пожизненно, его отречение не предусматривается. Однако летом прошлого года Акихито публично дал понять, что намерен досрочно уйти на покой из- за преклонного возраста — и сделать это сейчас, когда у него еще есть силы в полной мере выполнять свои обязанности и даже совершать зарубежные визиты.
Предположительно, летом правительство Японии примет специальный закон об отречении. Судя по всему, он будет иметь одноразовый характер и рассчитан только на случай с Акихито.
Тогда же официально начнется и эра его правления с соответствующим названием. Пока его в обстановке полной секретности начали готовить лингвисты и специалисты по классической литературе.