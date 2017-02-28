Назначен новый председатель комитета по физической культуре

Новым председателем городского комитета по физической культуре и спорту стал 33-летний Сергей Сапегин. 28 февраля он приступил к работе.

Как сообщает администрация Перми, Сергей Сапегин ранее трудился в департаменте образования. Последняя его должность — начальник управления обеспечения деятельности департамента.

Напомним, ранее председателем комитета по физической культуре и спорту был Дмитрий Онорин, но с 22 февраля он был уволен по собственному желанию.