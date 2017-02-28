Минниханов поделился секретом инвестиционной привлекательности Татарстана

Татарстан в 2016 году второй год подряд возглавил национальный рейтинг инвестклимата в регионах России, подготовленный РСПП, ТПП, «Деловой Россией», «Опорой России» и АСИ. Как и в 2015 году, призерами также стали Белгородская и Калужская области (второе и третье место соответственно), поменявшись при этом местами. В топ также вошли Тульская и Тюменская области, Чувашия, Краснодарский край, Владимирская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Москва.

«Я считаю, что надо очень активно работать с инвесторами, создавать инфраструктуру для развития бизнеса, убирать административные препоны, изучать опыт ведущих стран, которые этот путь прошли, изучать опыт наших соседей-регионов», — сказал Минниханов в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума.

По его словам, в каждом регионе есть свои преимущества, интерес для бизнеса.

Очень важно создавать образовательные, юридические программы, проводить системную работу, создавать инфраструктуру; нужны специалисты, которые могут представлять регион.

«За два последних года мы посетили около 50 стран, где презентовали возможности нашей республики», — сказал Минниханов. Кроме того, большую поддержку регион получил от федеральных властей, АСИ, корпорации МСП.