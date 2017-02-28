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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор: доход жителей Нижегородской области вырастет к 2020 году

СОЧИ, 28 фев — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Нижегородская область планирует увеличить доходы населения в год с 46 тысяч до 85 тысяч рублей к 2020 году, сообщил РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Валерий Шанцев.

Источник: РИА Новости

По его словам, в регионе действует хорошо налаженная система поступления доходов, и в свой областной бюджет регион получает не менее 50% от того, что собирается на его территории.

«Мы в 2005 году, когда я пришел, были серьезно дотационными, потому что доходов приходилось меньше 10 тысяч (рублей) на человека в год. Сегодня у нас 46 тысяч (рублей) на человека в год, а хотим мы до 2020 года сделать 85 тысяч (рублей)на человека в год. Мы уже стали регионом самостоятельным, у нас нет дотаций на выравнивание», — заявил Шанцев.

Он добавил, что не видит необходимости создания новой системы налогообложения. «Новое — это не всегда самое хорошее. Не зря говорили о стабильности, предсказуемости», — сказал Шанцев.

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