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15:17 (мск), источник: ТАСС

Омский губернатор назвал кластерную политику основой экономического развития регоина

По словам Виктора Назарова, речь идет о создании нефтехимического и сельскохозяйственного кластеров, кластеров высокоточного машиностроения и лесопереработки.

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Омская область делает ставку на кластерную политику развития региона, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Виктор Назаров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Стратегия развития Омской области предполагает кластерный тип развития. Мы ожидаем, что четыре основных кластера дадут синергетический эффект в развитии региона. Это нефтехимический и сельскохозяйственный кластеры, и кластеры высокоточного машиностроения и лесопереработки», — уточнил Назаров.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме в Сочи, заявил, что каждый регион должен выявить свои конкурентные преимущества и, исходя из них, скорректировать программы господдержки и инвестпрограммы естественных монополий.

По словам Назарова, создание кластеров позволит получить Омской области федеральную поддержку на развитие новых производств. «Не всегда сегодня хватает и бюджета, и заемных средств — а получение господдержки даст толчок развитию промышленности в регионах», — рассказал губернатор.

Он отметил, что основной целью кластерной политики развития региона является создание новых производств, которые будут конкурентными и импортозамещающими. Результатом станет создание новых рабочих мест и повышение суммы собираемых в региональный бюджет налогов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27—28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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