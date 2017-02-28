Омский губернатор назвал кластерную политику основой экономического развития регоина
По словам Виктора Назарова, речь идет о создании нефтехимического и сельскохозяйственного кластеров, кластеров высокоточного машиностроения и лесопереработки.
По словам Виктора Назарова, речь идет о создании нефтехимического и сельскохозяйственного кластеров, кластеров высокоточного машиностроения и лесопереработки.
СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Омская область делает ставку на кластерную политику развития региона, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Виктор Назаров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«Стратегия развития Омской области предполагает кластерный тип развития. Мы ожидаем, что четыре основных кластера дадут синергетический эффект в развитии региона. Это нефтехимический и сельскохозяйственный кластеры, и кластеры высокоточного машиностроения и лесопереработки», — уточнил Назаров.
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По словам Назарова, создание кластеров позволит получить Омской области федеральную поддержку на развитие новых производств. «Не всегда сегодня хватает и бюджета, и заемных средств — а получение господдержки даст толчок развитию промышленности в регионах», — рассказал губернатор.
Он отметил, что основной целью кластерной политики развития региона является создание новых производств, которые будут конкурентными и импортозамещающими. Результатом станет создание новых рабочих мест и повышение суммы собираемых в региональный бюджет налогов.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи