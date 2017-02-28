Фрикель заменит пенсионера в администрации Кировского округа Омска
Стало известно новое место работы уволившегося из облправительства Александра Фрикеля.
Стало известно новое место работы уволившегося из облправительства Александра Фрикеля.
Как удалось узнать «СуперОмску», Александр Фрикель займет должность первого заместителя главы Кировского округа Сергея Никифорова. Нынешний первый замглавы администрации округа Сергей Воротников, предположительно, уйдет на пенсию.
Напомним, в конце января Александр Фрикель уволился по собственному желанию с должности замминистра строительства и ЖКК, проработав чуть больше года. В СМИ фигурировала версия о конфликте Фрикеля с куратором строительного ведомства,
Добавим, Александр Фрикель занял пост заместителя министра строительства и ЖКК в ноябре 2015 года. До этого он работал в должности первого заместителя директора департамента городского хозяйства омской мэрии.