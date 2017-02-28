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15:18 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ опроверг обращения о задержании подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Ранее СМИ сообщали, что РФ проигнорировала просьбы полиции Малайзии помешать отъезду возможных преступников в КНДР.

Источник: AP 2017

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — В Москву не поступало официальное обращение с просьбой задержать граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству предполагаемого брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Насколько известно, расследование инцидента с северокорейским гражданином в аэропорту Куала-Лумпура ведется малайзийской стороной. Достоверные сведения о причастности граждан КНДР к указанному происшествию, а также официальное обращение с просьбой об их задержании от компетентной стороны к нам не поступали», — сказал «Интерфаксу» источник в МИД РФ.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что Россия не выполнила просьбу властей Южной Кореи о задержании четырех подозреваемых в убийстве в малайзийском аэропорту Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщила газета JoongAng Ilbo, полиция Малайзии установила, что четверо граждан Северной Кореи, которых подозревают в причастности к убийству, сразу же покинули страну. Они, как было установлено, воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

В связи с этим власти попросили Москву сообщить о местонахождении подозреваемых и задержать их для проверки личности, чтобы предотвратить отъезд возможных преступников в КНДР. Однако, как сообщается, это ходатайство было отклонено из-за недостаточности улик на начальной стадии расследования. По словам дипломатического источника газеты, Россия позволила предполагаемым убийцам покинуть страну.

Комментарии
1
конь педальный
Удивлен, как это до сих пор АБамка с компанией не догадались, что баллончик в V-газом этим теткам лично Путин дал?!
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