МИД РФ опроверг обращения о задержании подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

«Насколько известно, расследование инцидента с северокорейским гражданином в аэропорту Куала-Лумпура ведется малайзийской стороной. Достоверные сведения о причастности граждан КНДР к указанному происшествию, а также официальное обращение с просьбой об их задержании от компетентной стороны к нам не поступали», — сказал «Интерфаксу» источник в МИД РФ.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — В Москву не поступало официальное обращение с просьбой задержать граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству предполагаемого брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Россия не выполнила просьбу властей Южной Кореи о задержании четырех подозреваемых в убийстве в малайзийском аэропорту Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщила газета JoongAng Ilbo, полиция Малайзии установила, что четверо граждан Северной Кореи, которых подозревают в причастности к убийству, сразу же покинули страну. Они, как было установлено, воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.