МИД РФ опроверг обращения о задержании подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Ранее СМИ сообщали, что РФ проигнорировала просьбы полиции Малайзии помешать отъезду возможных преступников в КНДР.
Ранее СМИ сообщали, что РФ проигнорировала просьбы полиции Малайзии помешать отъезду возможных преступников в КНДР.
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — В Москву не поступало официальное обращение с просьбой задержать граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству предполагаемого брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
«Насколько известно, расследование инцидента с северокорейским гражданином в аэропорту
Ранее в СМИ появились сообщения, что Россия не выполнила просьбу властей Южной Кореи о задержании четырех подозреваемых в убийстве в малайзийском аэропорту Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщила газета JoongAng Ilbo, полиция Малайзии установила, что четверо граждан Северной Кореи, которых подозревают в причастности к убийству, сразу же покинули страну. Они, как было установлено, воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.
В связи с этим власти попросили Москву сообщить о местонахождении подозреваемых и задержать их для проверки личности, чтобы предотвратить отъезд возможных преступников в КНДР. Однако, как сообщается, это ходатайство было отклонено