Свердловское управление Росреестра возглавил многодетный юрист

Исполняющим обязанности руководителя свердловского управления Росреестра назначен Игорь Цыганаш, ранее занимавший аналогичную должность в Челябинской области. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

И. Цыганаш родился в 1970 году в Целинограде. Высшее юридическое образование получил в Московском экстерном гуманитарном университете. В 2008 году прошел профессиональную переподготовку в ЮУрГУ по программе «Кадастровый инженер». Женат, имеет четверых детей.

Предыдущий руководитель Михаил Зацепин возглавлял управление Росреестра с 2004 года. Причины его ухода не разглашаются.