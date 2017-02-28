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15:17 (мск), источник: Sputnik.by

Путин: Россия не жалеет, что помогает белорусской экономике

Российский лидер назвал помощь Минску просчитанными шагами в расчете на будущий результат.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россия не жалеет, что оказывает помощь белорусской экономике, так как Москва получает от этого выгоду, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Должен сказать, что Беларуси, мы, конечно, оказываем помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

По словам российского лидера, Бишкек получил от Москвы порядка миллиарда долларов, а Минск — шесть.

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«Если я сказал, что мы на обустройство границы Кыргызстану помогли 220−225 миллионов, 200 миллионов долларов дали в виде грантовой поддержки, 500 миллионов — это фонд для развития, из которых 200 с лишним миллионов уже в работе, то это почти миллиард долларов. То кредитов, выданных на Белоруссию, свыше 6 миллиардов долларов», — уточнил глава государства.

Путин отметил, что российский рынок полностью открыт для белорусских товаров.

«Если вы посмотрите цифры, которые предоставляет МВФ, то вы увидите очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики. Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется, в долгую, и российская экономика получает и получит выгоду. Вот совместная работа», — продолжил он.

Путин подчеркнул, что помощь Беларуси — это не выброшенные деньги.

«Это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность, поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат», — сказал президент.

«Споры всегда есть. Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций», — заключил Путин.

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