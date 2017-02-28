Путин: Россия не жалеет, что помогает белорусской экономике

По словам российского лидера, Бишкек получил от Москвы порядка миллиарда долларов, а Минск — шесть.

«Должен сказать, что Беларуси, мы, конечно, оказываем помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россия не жалеет, что оказывает помощь белорусской экономике, так как Москва получает от этого выгоду, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Если я сказал, что мы на обустройство границы Кыргызстану помогли 220−225 миллионов, 200 миллионов долларов дали в виде грантовой поддержки, 500 миллионов — это фонд для развития, из которых 200 с лишним миллионов уже в работе, то это почти миллиард долларов. То кредитов, выданных на Белоруссию, свыше 6 миллиардов долларов», — уточнил глава государства.

Путин отметил, что российский рынок полностью открыт для белорусских товаров.

«Если вы посмотрите цифры, которые предоставляет МВФ, то вы увидите очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики. Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется, в долгую, и российская экономика получает и получит выгоду. Вот совместная работа», — продолжил он.

Путин подчеркнул, что помощь Беларуси — это не выброшенные деньги.

«Это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность, поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат», — сказал президент.

«Споры всегда есть. Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций», — заключил Путин.