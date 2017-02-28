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15:45 (мск), источник: РБК

Путин назвал условия закрытия российской базы в Киргизии

Российские военные покинут территорию Киргизии, если власти страны решат, что база России на ее территории больше не нужна. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, если Киргизия скажет, что они укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база им не нужна, то российские военные уйдут «в этот же день».

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«Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним — с обеспечением безопасности в самой Киргизии», — отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Объединенная российская авиационная база Кант находится в одноименном населенном пункте недалеко от Бишкека. На ней базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В декабре 2016 года Атамбаев говорил, что Киргизия должна в будущем «опираться и надеяться только на свои вооруженные силы», а не «на базу России, Америки или какой-либо другой страны».

В 2014 году закрылась американская авиабаза Манас, размещенная на территории международного аэропорта. Она находилась в Киргизии с 2001 года.

Президент Владимир Путин находится в Киргизии с официальным визитом. Он прилетел в Бишкек из Таджикистана, где 27 февраля встречался с президентом страны Эмомали Рахмоном.

Комментарии
8
Никита Заев
ну где вы стервятники?)))
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Vadym Kachyrovskiy
На сколько я знаю, у России всего 2 военные базы во всём мире, одна из них в Киргизии. В отличии от США, у которых около 700 военных баз разбросанных по всему миру. Итак, скажите мне здесь все "свядомые" сознательные граждане России, так КТО агрессор получается,а? Особенно этот вопрос к АБ!!!!
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TURBODED
Путин пообещал выделить деньги на строительство 20 школ в Таджикистане
Верно, Владимир Владимирович, не в России же их строить в самом деле...
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