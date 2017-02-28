Путин назвал условия закрытия российской базы в Киргизии

По его словам, если Киргизия скажет, что они укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база им не нужна, то российские военные уйдут «в этот же день».

«Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним — с обеспечением безопасности в самой Киргизии», — отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Объединенная российская авиационная база Кант находится в одноименном населенном пункте недалеко от Бишкека. На ней базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В декабре 2016 года Атамбаев говорил, что Киргизия должна в будущем «опираться и надеяться только на свои вооруженные силы», а не «на базу России, Америки или какой-либо другой страны».

В 2014 году закрылась американская авиабаза Манас, размещенная на территории международного аэропорта. Она находилась в Киргизии с 2001 года.

Президент Владимир Путин находится в Киргизии с официальным визитом. Он прилетел в Бишкек из Таджикистана, где 27 февраля встречался с президентом страны Эмомали Рахмоном.