Аваков призвал руководство АТЦ принять решение для снятия блокады Донбасса

«Я просил бы руководителей АТЦ (…), который руководит всеми операциями в зоне АТО, взвесив все наши многотерпения, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим», — заявил глава МВД в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности, которое транслировал телеканал «112 Украина».