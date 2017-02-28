Аваков призвал руководство АТЦ принять решение для снятия блокады Донбасса
КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра (АТЦ) принять решение для снятия блокады Донбасса.
КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра (АТЦ) принять решение для снятия блокады Донбасса.
«Я просил бы руководителей АТЦ (…), который руководит всеми операциями в зоне АТО, взвесив все наши многотерпения, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим», — заявил глава МВД в ходе совещания