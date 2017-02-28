Мэр Дрокии приехала в ресторан на служебном автомобиле
На служебной машине приехала в ресторан мэр Дрокии Нина Черетеу, которая состоит в партии Ренато Усатого.
На служебной машине приехала в ресторан мэр Дрокии Нина Черетеу, которая состоит в партии Ренато Усатого.
Накануне вечером машину градоначальницы, припаркованную возле увеселительного заведения, сфотографировал очевидец.
На звонки журналистов Publika TV Нина Черетеу не ответила. Её секретарь сообщила, что мэр находится на встрече в одной из библиотек города.