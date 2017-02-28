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18:29 (мск), источник: Publika.md

Мэр Дрокии приехала в ресторан на служебном автомобиле

На служебной машине приехала в ресторан мэр Дрокии Нина Черетеу, которая состоит в партии Ренато Усатого.

Источник: Publika.md

Накануне вечером машину градоначальницы, припаркованную возле увеселительного заведения, сфотографировал очевидец.

На звонки журналистов Publika TV Нина Черетеу не ответила. Её секретарь сообщила, что мэр находится на встрече в одной из библиотек города.

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