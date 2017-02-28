Уральский полпред президента обозначил выборы-2018

Впервые за многолетнюю историю представительства президента РФ на Урале 28 февраля 2017 года за один стол сели политтехнологи и руководители ведущих СМИ УрФО. Полпред президента Игорь Холманских созвал «совет мудрецов» для обсуждения значимой проблемы — организации и проведения выборов главы государства в марте 2018 года. «Я, как представитель президента, должен обеспечить контроль за обеспечением их законности. И не секрет, что есть проблема повышения активности избирателей», — обозначил он ключевые темы для обсуждения.

Последовавший за тем полуторачасовой «мозговой штурм» характерен для уральской политконсалтинговой и медийной сферы. Что-то было «out of law», над чем-то надо еще хорошенько подумать, но скучно не было. Из всех федеральных округов Уральский однозначно более всех готов к выборам, случись они хоть в ближайшее воскресенье.

В аппарате полпреда создали главный «приводной ремень» предстоящего процесса — пусть даже на время уровняли влияние СМИ и политологов. Обычно — это две противоборствующие команды. Мощью побеждает пресса, а приближенностью к власти — тайные советники, фамилии которых хорошо известны.

Игорь Холманских, по мнению корреспондента «Уралинформбюро», сумел объединить «лед и пламень». Конкретные меры по «пробуждению» избирателей, уверенных в убедительной победе Владимира Путина, еще предстоит взвесить перед реализацией. Но то, что активность УрФО на голосовании в марте 2018 года будет завидно высокая, уже можно не сомневаться.