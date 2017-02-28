Гордума Сухого Лога отправляет мэра в отставку

Гордума Сухого Лога 2 марта 2017 года примет решение об отставке главы муниципалитета Станислава Суханова. Вопрос внесен самим мэром, который, как ожидается, в течение месяца получит новое назначение, сообщает «Уралинформбюро».

В настоящее время С. Суханов является одним из кандидатов на должность гендиректора свердловского регионального фонда капремонтов. Как отмечают эксперты, включение вопроса об отставке мэра говорит о том, что вопрос о новом назначении можно считать уже решенным. Ожидается, что к исполнению своих новых обязанностей он приступит уже в конце марта.