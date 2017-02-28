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16:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Гордума Сухого Лога отправляет мэра в отставку

Суханов будет заниматься капремонтами.

Источник: УралИнформБюро

Гордума Сухого Лога 2 марта 2017 года примет решение об отставке главы муниципалитета Станислава Суханова. Вопрос внесен самим мэром, который, как ожидается, в течение месяца получит новое назначение, сообщает «Уралинформбюро».

В настоящее время С. Суханов является одним из кандидатов на должность гендиректора свердловского регионального фонда капремонтов. Как отмечают эксперты, включение вопроса об отставке мэра говорит о том, что вопрос о новом назначении можно считать уже решенным. Ожидается, что к исполнению своих новых обязанностей он приступит уже в конце марта.

С. Суханов возглавляет мэрию Сухого Лога с 2008 года. Следует отметить, что муниципалитет прославился в 2014 году, когда из-за поломки водопровода остался посреди зимы без воды. Последствия аварии устраняются до сих пор — на 2017 год горадминистрацией запланирована замена последнего участка изношенных труб длиной в 7 километров.

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