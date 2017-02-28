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16:08 (мск), источник: "Российская газета"

Пермский край подписал на «Сочи-2017» три соглашения об инвестициях

Глава Прикамья стал участником дискуссии в рамках сессии «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия», а также вместе с экспертами обсудил вопросы бюджетной обеспеченности регионов страны.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Модератором мероприятия выступил председатель комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, участвуют в сессии председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, министр финансов России Антон Силуанов, заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин и другие.

В рамках форума Максим Решетников и финансовый директор компании «Новые фитинговые технологии» («НФТ») Дмитрий Бирковский подписали специальный региональный инвестиционный контракт.

«Новые фитинговые технологии» реализуют инвестпроект «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов в городе Чайковском». Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных элементах. Общая сумма вложений в создаваемый имущественный комплекс — 4,4 миллиарда рублей.

Проект признан победителем конкурсного отбора новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, предполагающих частичную компенсацию правительством Российской Федерации выплаченных банку процентов.

Новейшее высокотехнологичное оборудование «НФТ» позволит производить соединительные конструкции для трубопроводов с рабочим давлением до 32 мегапаскалей, что создаст конкуренцию на рынке известным зарубежным компаниям. Данная продукция отражена и в реестре программы импортозамещения компании «Газпром».

Запуск производства намечен на май 2017 года, вывод на производственную мощность, а это 15 тысяч тонн в год, планируется в 2018 году.

С воплощением проекта во многом будет решена задача занятости жителей Пермского края — планируется создать порядка 400 новых рабочих мест.

Сегодня в Прикамье реализуются проекты в рамках пяти специнвестконтрактов (СПИК), четыре из которых региональные (с предприятиями «Сода-хлорат», «Протон-ПМ», «Уралкалий» и Лысьвенским металлургическим заводом) и один федеральный (с минерально-химической компанией «ЕвроХим»). Объем инвестиций по всем пяти СПИКам — более 200 миллиардов рублей.

Форум стал не только площадкой, на которой заключаются договоры между бизнесом и государством. Заручились взаимной поддержкой и многие регионы — Прикамье подписало соглашение с Архангельской областью.

Кроме того, на площадке инвестфорума Решетников и генеральный директор «Комос групп» Андрей Шутов утвердили меморандум о взаимопонимании в отношении еще одного специнвестконтракта, на этот раз между Пермским краем и предприятием «Милком».

Эта компания, входящая в холдинг «Комос групп», реализует на территории хладокомбината «Созвездие» инвестиционный проект «Современная фабрика мороженого». Общая сумма вложений в проект составит около одного миллиарда рублей.

На создаваемом производстве планируется использование современного технологического оборудования. В рамках проекта будет проведено техническое перевооружение аммиачно-холодильной установки фабрики, реконструкция имеющихся на площадке зданий и строительство новых с современным их оснащением, а также создано не менее 250 рабочих мест.

Новая фабрика мороженого, отвечающая международным стандартам качества ISО и безопасности производства продукции ХАССП, позволит не только сохранить продажи на рынке края, но и обеспечит поставки в страны Единого таможенного союза и ближнего зарубежья, что увеличит сальдо торгового баланса Прикамья.

Еще одно знаковое соглашение, заключенное в Сочи, — меморандум «О принципах сотрудничества между регионом и группой компаний «Ренова» по реализации инвестпроекта «Создание тепличного комплекса в Пермском крае». Документ скреплен подписями Максима Решетникова и председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

Соглашение предусматривает совместное строительство новейшего тепличного комплекса, в том числе за счет использования механизмов государственно-частного партнерства. Аналогичные документы группой компаний «Ренова» утверждены со Свердловской областью, республикой Коми и Чувашией.

Наиболее высокотехнологичные на сегодня тепличные комплексы способны давать качественный урожай даже на самых непростых с точки зрения сельского хозяйства территориях. Учитывая, что во внесезонный период на территорию РФ ввозится свыше миллиона тонн тепличных овощей, подобный проект ознаменует прорыв в сфере импортозамещения и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности российских регионов, в том числе стабилизации цен, вводу в оборот простаивающих сельхозземель, внедрению передовых агротехнологий, созданию новых рабочих мест.

Российский инвестфорум стал не только площадкой, на которой заключаются крупные договоры между бизнесом и государством. Заручились взаимной поддержкой и многие регионы страны. Так, Прикамье подписало соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью.

В целях его эффективной реализации уже разработан план совместных действий. Наиболее масштабные и содержательные (с выходом на практические результаты) пункты данного плана — мероприятия в сфере торгово-экономического и промышленного взаимодействия, инвестиционной политики, агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, культуры и образования.

Кстати

На площадке форума инвестиционные возможности Пермского края представлены на стенде региона. В частности, презентованы проекты в области промышленности — разработки кластера «Технополис Новый Звездный» (ракетный двигатель РД-191, авиадвигатели ПД-14, ПД-35).

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