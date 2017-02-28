Рустэм Хамитов: «Вовлечь население в активную экономическую жизнь является нашей сверхзадачей»

Руководитель республики отметил, что по итогам 2016 года индекс промышленного производства в республике составил 102,6 процента, инвестиции в основной капитал — почти 104,5 процента. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 11,5 процента. Добиться таких результатов во многом помогли сокращение льгот, эффективное использование земли и имущества, легализация занятости, погашение задолженности.

В 2017 году республика взяла на себя обязательства перед Правительством России по дальнейшему совершенствованию бюджетной системы и социально-экономической политики в целом. Подписано соответствующее соглашение. В случае выполнения необходимых показателей, регион получит дотацию из федерального бюджета.

Говоря об увеличении доходной части республиканского бюджета, Глава Башкортостана подчеркнул, что в каждом министерстве и муниципалитете разработаны дорожные карты по росту доходов и повышению эффективности расходов. Они предусматривают в том числе постоянное взаимодействие с малым и средним бизнесом.

— Все дорожные карты сведены в единую программу оптимизации бюджетных расходов с учётом как наработанных, так и новых практик. И мы видим результат — не сотни миллионов, а по 2016 году мы получили плюсом порядка 2−2,5 млрд рублей. Для нас это неплохие цифры, — сказал Рустэм Хамитов. — Наш опыт Министерство финансов страны уже тиражирует и в других субъектах. То есть эти дорожные карты стали востребованы.

При этом Глава республики считает, что льготы для малого и среднего бизнеса носят скорее психологическое, чем экономическое значение. Поскольку опыт показывает, что прямой зависимости между льготами и активизацией предпринимательства, ростом доходной части бюджета пока нет.

Действенным инструментом бюджетной политики Рустэм Хамитов назвал оптимизацию и экономию расходов. Сегодня элементы такого подхода в республике реализуются в системе ЖКХ, строительстве социальных объектов.

— На аутсорсинг мы выводим такие интересные вещи, как социальное обслуживание на дому. Мы передали эту функцию в республике автономным некоммерческим организациям. В эти структуры переведено две тысячи социальных работников. В результате повысилось качество услуг, расширился их спектр, экономический эффект за два года достиг 0,5 млрд рублей, — сообщил Глава региона. — Теперь передаём в негосударственные организации вспомогательные функции учреждений бюджетной сферы — уборка, охрана, столовые и т. д. У нас 45 тысяч таких рабочих мест. План этого года — 20 тысяч рабочих мест (школы, больницы, детские сады) вывести на аутсорсинг. И мы понимаем, что для нас это тоже будет приличная экономия.

Рустэм Хамитов положительно оценил реализацию в республике программы поддержки местных инициатив и предложил использовать этот опыт в проекте по формированию комфортной городской среды.