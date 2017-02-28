Центральный аппарат МВД сократят примерно на 10%

«Сокращение МВД, безусловно, произойдет, к этому есть свои основания и поводы. Во-первых, мы сегодня констатируем, что на протяжении нескольких лет уменьшающуюся преступность в целом, и раскрываемость преступлений повышается. У нас есть резервы, которые мы можем использовать на другие цели, а не на выплату личного довольствия служащих», — сказал министр.

По словам Шуневича, в МВД уже подвергли ревизии штатный состав министерства, сокращение будет проведено в несколько этапов и коснется всех без исключения служб.

«Мы считаем, что офицерский корпус МВД должен быть значительно компактнее, более профессиональным и универсальным. Сопутствующие службы — финансы, тыл, департамент по гражданству и миграции — эту работу могут выполнять гражданские лица. Это значительный резерв экономии средств», — подчеркнул он.

Шуневич заметил, что у руководства МВД много задумок, которые позволят провести модернизацию министерства. «Но мы не можем в одночасье взять и сократить людей, которые много лет отработали и дослужили до пенсии. Поэтому все офицеры и люди в погонах доработают до пенсии или до желаемого ими срока, а потом будут заменены гражданскими лицами», — сказал он.

Шуневич также сообщил, что планируется сокращать количество личного состава, выполняющего административные функции. «Если завтра регистрацию машин будет выполнять государственная гражданская организация, то сотрудники ГАИ будут сокращены», — привел пример министр..