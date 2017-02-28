Власти Китая готовы платить родителям за второго ребенка

Власти Китая, в течение почти 40 лет трудившиеся над снижением рождаемости, теперь намерены сделать все возможное, чтобы увеличить рождаемость в стране. Как сообщает издание China Daily, заместитель министра Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ван Пэйань заявил в ходе пресс-конференции в субботу о возможном введении системы финансового стимулирования родителей к рождению второго ребенка.

Причина такого резкого разворота — старение населения и сокращение числа работоспособных граждан. Чтобы решить ее, власти Китая отменили в конце 2015 года действие правила «одна семья — один ребенок». В результате в прошлом году был зафиксирован рекордный за последние 20 лет показатель рождаемости в стране — 17,8 млн новорожденных. Тем не менее, согласно опросам, больше половины китайских семей не готовы заводить второго ребенка даже после снятия ограничений, указывая в качестве основного препятствия материальные проблемы.

У каждой семьи есть право иметь второго ребенка, однако финансовые возможности мешают принять это решение

Именно поэтому правительство рассматривает возможности оказания финансовой поддержки родителям, решившим завести второго ребенка. В качестве таких мер могут быть либо разовые вознаграждения, либо предоставление субсидий.

Подобная практика применяется, например, в Японии, где семьям, решившим завести второго ребенка, предоставляются денежные субсидии, налоговые послабления и увеличенный срок декретного отпуска. В некоторых провинциях Китая тоже уже действуют различные поощрительные меры, однако предложение комитета по контролю над рождаемостью — это первый подобный шаг со стороны государственных властей, уточняет издание.

Согласно прогнозам комитета, введение такой системы поощрения рождения второго ребенка в семье увеличит число работоспособных граждан в стране на 30 млн к 2050 году, что должно повысить темпы роста экономики КНР на 0,5%. Если же введение субсидий не поможет, то к тому моменту каждый третий гражданин Китая будет старше 60 лет.

Кирилл Сарханянц