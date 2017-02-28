Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Как законно увеличить площадь санузла
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Власти Китая готовы платить родителям за второго ребенка

Власти КНР рассматривают возможность финансового стимулирования семейных пар к рождению второго ребенка. Таким образом правительство хочет увеличить число трудоспособного населения в стране и увеличить рост экономики на 0,5%.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Власти Китая, в течение почти 40 лет трудившиеся над снижением рождаемости, теперь намерены сделать все возможное, чтобы увеличить рождаемость в стране. Как сообщает издание China Daily, заместитель министра Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ван Пэйань заявил в ходе пресс-конференции в субботу о возможном введении системы финансового стимулирования родителей к рождению второго ребенка.

Читайте также
Мировой опыт демографического регулированияМужской декрет, штрафы за детей и социальные пособия помогают правительствам разных стран контролировать рождаемость

Причина такого резкого разворота — старение населения и сокращение числа работоспособных граждан. Чтобы решить ее, власти Китая отменили в конце 2015 года действие правила «одна семья — один ребенок». В результате в прошлом году был зафиксирован рекордный за последние 20 лет показатель рождаемости в стране — 17,8 млн новорожденных. Тем не менее, согласно опросам, больше половины китайских семей не готовы заводить второго ребенка даже после снятия ограничений, указывая в качестве основного препятствия материальные проблемы.

У каждой семьи есть право иметь второго ребенка, однако финансовые возможности мешают принять это решение
Ван Пэйаньзаместитель министра Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР

Именно поэтому правительство рассматривает возможности оказания финансовой поддержки родителям, решившим завести второго ребенка. В качестве таких мер могут быть либо разовые вознаграждения, либо предоставление субсидий.

Подобная практика применяется, например, в Японии, где семьям, решившим завести второго ребенка, предоставляются денежные субсидии, налоговые послабления и увеличенный срок декретного отпуска. В некоторых провинциях Китая тоже уже действуют различные поощрительные меры, однако предложение комитета по контролю над рождаемостью — это первый подобный шаг со стороны государственных властей, уточняет издание.

Согласно прогнозам комитета, введение такой системы поощрения рождения второго ребенка в семье увеличит число работоспособных граждан в стране на 30 млн к 2050 году, что должно повысить темпы роста экономики КНР на 0,5%. Если же введение субсидий не поможет, то к тому моменту каждый третий гражданин Китая будет старше 60 лет.

Кирилл Сарханянц

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как прошла церемония вручения премии
Путин назвал условия закрытия российской базы в Киргизии
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
МИД РФ опроверг просьбы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Lenovo PHAB2 Pro будет продаваться в России за 35990 Hi-Tech Mail.ru выяснил, что первый в мире смартфон с поддержкой платформы для дополненной реальности Project Tango скоро появится в России
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как законно увеличить площадь санузла
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь