Губернатор провел рабочую встречу с лидером реготделения «Справедливой России»

Михаил Маряхин рассказал главе региона о недавно прошедшей встрече с лидером партии Сергеем Мироновым, в рамках которой обсуждалась работа центров защиты прав граждан «Справедливая Россия» (в области действует два таких центра — в Самаре и Тольятти).

Николай Меркушкин поинтересовался, с какими проблемами люди наиболее часто обращаются в центры защиты прав граждан. По словам Михаила Маряхина, лидерами по количеству обращений являются вопросы, связанные с проведением капитального ремонта и качеством работы управляющих компаний. В этой части наибольшее нарекание жителей вызывает начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, в особенности плата за общедомовые нужды (ОДН).

Напомним, с 1 января текущего года вступили в силу изменения федерального законодательства, регламентирующие начисление платы за содержание общедомового имущества. Глава региона отметил, что в отношении управляющих компаний, необоснованно завышающих плату за ОДН, будут предприниматься самые жесткие меры.

Михаил Маряхин выразил готовность более плотно сотрудничать с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, глава региона инициативу поддержал.

«Правительство всегда приветствует и поддерживает активную работу депутатов, когда конкретно, предметно и профессионально решаются проблемные вопросы, которые касаются широких слоев населения», — подчеркнул Николай Меркушкин.