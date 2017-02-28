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17:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд признал законным переход Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему МСУ

Суд признал законным переход Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему МСУ. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании Нижегородского облсуда 28 февраля 2017 года.

В то же время, как сообщили в Гордуме, назначенное на сегодня заседание Думы Арзамаса было решено перенести на 1 марта, чтобы дождаться решения суда.

Действующий глава арзамасской администрации Игорь Киселев оспаривал решение Гордумы о переходе Арзамаса на одноглавую систему управления после досрочного сложения полномочий главы МСУ. По его мнению, в ФЗ № 131 говорится только об истечении полного срока полномочий (пять лет) как основание для перехода.

На предыдущем заседании суда 17 февраля представитель истца Наталья Кузнецова ходатайствовала об уточнении требований: истец просил признать недействующими не только пункты решения Гордумы, касающиеся перехода на одноглавую систему при досрочном сложении полномочий главы МСУ, но и весь документ. По словам представителя, из устава были убраны слова «глава администрации», «и его полномочий в этом документе, соответственно, тоже нет, что ограничивает деятельность действующего сити-менеджера».

На заседании 28 февраля представитель ответчика Евгений Гусев отметил, что областной закон, предусматривающий переход большинства городов региона на одноглавую систему, также в этой части не содержит упоминаний о главе администрации. «Кроме того, если бы Дума оставила в уставе положение о двуглавой системе — это противоречило бы закону субъекта», — подчеркнул он.

Евгений Гусев также добавил, что предложений и замечаний от сити-менеджера Игоря Киселева на стадии внесения изменений в устав не поступало. Представитель Минюста, в свою очередь, отметила, что должность главы администрации не является обязательной в структуре мэрии в отличие от главы МСУ.

Представитель прокуратуры согласился с ответчиком в части того, что все процедурные моменты по переходу на одноглавую систему были соблюдены, но при этом вопрос о переходе в случае досрочного сложения полномочий остается спорным.

Выслушав стороны, суд принял решение отказать арзамасскому сити-менеджеру в иске.

После заседания суда, отвечая на вопросы НИА «Нижний Новгород», Игорь Киселев сказал, что, скорее всего, будет оспаривать решение суда.

Ранее сообщалось, что Дума Арзамаса планирует назначить повторный конкурс по избранию главы МСУ на 24 марта 2017 года. Заседание конкурсной комиссии изначально было назначено на 10 февраля 2017 года. Документы для участия в нем подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Экс-мэр города Татьяна Парусова заявку не подала «в связи с отсутствием решения “Единой России” о ее выдвижении».

Конкурс в итоге так и не состоялся. Правительство Нижегородской области приняло решение не формировать «свою» половину комиссии по выбору главы Арзамаса до окончания процесса в облсуде. Для проведения конкурса было необходимо присутствие хотя бы 2/3 от состава (восемь членов) конкурсной комиссии, то есть не меньше шести человек.

Напомним также, 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.

Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев — в ноябре того же года.

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