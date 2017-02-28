Бахарев о «перереконструкции» центра: пока дадим шанс

То ливневки ржавые, то плитка «волнами».

Проверка «перереконструкции» началась с перекрестка улиц Горького и Пушкина, где сразу же были найдены недочеты: плитка пошла «волнами».

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев (в центре) осматривает исправление недостатков, допущенных в ходе реконструкции центральных улиц города.

«Впечатления негативные. То, что я увидел и то, что я предполагал увидеть — разнится и намного. Много замечаний, причем и к тому, что уже было исправлено. С подрядчиком мы провели совещание, и я думаю, что он все-таки услышит нас, поскольку больше на компромиссы я идти не буду», — заверил Геннадий Бахарев.

В ходе осмотра зоны, где практически заново началась реконструкция, был выявлен целый ряд недочетов. Среди них — ливневки, которые то расположены в уровень с плиткой, то, наоборот, проваливаются.

Работы по исправлению недостатков, допущенных в ходе реконструкции центральных улиц Симферополя.

«Недочеты все те, что и были: претензии к ливневкам, к занижению их уровня, они почему-то еще и ржавые… Да и качество работ в части прирезки и стыковки камня и плитки оставляет желать лучшего», — сказал Геннадий Бахарев.

Подрядчик в дальнейшем, по заверению главы Симферополя, не получит новых контрактов в Симферополе.

«В дальнейшем мы с данной компанией не будем сотрудничать. Я подумаю, что мы сделаем по претензионной работе. Пока дадим шанс исправить ситуацию», — заявил Геннадий Бахарев.

Осмотр хода исправления недостатков, допущенных в ходе реконструкции центральных улиц города.

За март — сделают?

Гендиректор фирмы-подрядчика ООО «Крым-Девелопмент» Валерий Писарев заверяет: за март все исправят.

«Только сейчас наступили благоприятные погодные условия для производства работ, впереди несколько недель без осадков, работы идут полным ходом и в течение марта будут завершены. Будут учтены все замечания, которые были высказаны», — заверил Валерий Писарев, также указав, что «работа над ошибками» уже идет: выровняли плитку на тротуарах, идет работа по установке ливневых решеток в уровень с поверхностью.

Также он пообещал исправить звезду на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса, которая получила несколько неправильные очертания. Кроме того, он пояснил, что ливневые решетки вовсе не ржавые.

«Это не ржавчина, это окисление. Решетки и дождеприемники будут приведены в порядок», — сказал Писарев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), первая попытка реконструкции центра Симферополя была предпринята в сентябре 2016 года. На работы планировалось потратить 180 миллионов рублей. В декабре на Крым обрушились снегопады, однако ремонтные работы в центре города это не остановило. Как результат — плитка пошла волнами, ливневые решетки просели, а стыки плитки не были отсыпаны.

Когда были выявлены нарушения, в администрации Симферополя заявили, что подрядчик получил ровно столько средств, насколько сделал ремонт — две трети суммы. Оставшиеся финансы будут выплачены только после исправления всех недочетов.

Кроме того, в рамках реконструкции было вырублено 18 лип, которые комиссия признала аварийными.