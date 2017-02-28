Назначен заместитель директора службы внешней разведки РК
Сегодня Глава государства подписал распоряжение о новых назначениях, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Сегодня Глава государства подписал распоряжение о новых назначениях, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
На пост замдиректора Службы внешней разведки РК назначен Нурлан Оразов, также на должность директора Казахстанского института стратегических исследований назначена Зарема Шаукенова.
«Распоряжением Главы государства Оразов Нурлан Оразович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар». Шаукенова Зарема Каукеновна назначена директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, — говорится в документе.