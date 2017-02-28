Шуневич о задержании Жадана: милиция действовала по закону

Министр пояснил, что в милицию по соответствующим базам данных поступила информация, что на территорию Беларуси въехало лицо, которое может быть причастно к террористической деятельности. Поступила также информация о месте его пребывания.

«Оставить без внимания информацию о том, что на нашей территории присутствует такое лицо, до утра мы не могли, не имели права. Поэтому ночью выехали для проверки», — подчеркнул Игорь Шуневич.

На данный момент в белорусско-российском черном списке находится около 1,7 млн граждан. Причем 1,5 млн внесены Россией, из них около 350 тыс. украинцев.

«Мы обязаны таких лиц выявлять на своей территории и предпринимать меры для того, чтобы они в скором времени ее покинули», — отметил министр.

«Существует такой алгоритм, и мы его выполняем, писатель это или человек другой специальности», — добавил он.