Шуневич о задержании Жадана: милиция действовала по закону
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По закону милиция обязана принимать меры к людям, находящимся в
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По закону милиция обязана принимать меры к людям, находящимся в
Министр пояснил, что в милицию по соответствующим базам данных поступила информация, что на территорию Беларуси въехало лицо, которое может быть причастно к террористической деятельности. Поступила также информация о месте его пребывания.
«Оставить без внимания информацию о том, что на нашей территории присутствует такое лицо, до утра мы не могли, не имели права. Поэтому ночью выехали для проверки», — подчеркнул Игорь Шуневич.
На данный момент в
«Мы обязаны таких лиц выявлять на своей территории и предпринимать меры для того, чтобы они в скором времени ее покинули», — отметил министр.
«Существует такой алгоритм, и мы его выполняем, писатель это или человек другой специальности», — добавил он.