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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Шуневич о задержании Жадана: милиция действовала по закону

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По закону милиция обязана принимать меры к людям, находящимся в белорусско-российской базе данных лиц, пребывание которых на территории стран нежелательно. Об этом сегодня журналистам заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя случай с задержанием украинского писателя Сергея Жадана, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр пояснил, что в милицию по соответствующим базам данных поступила информация, что на территорию Беларуси въехало лицо, которое может быть причастно к террористической деятельности. Поступила также информация о месте его пребывания.

«Оставить без внимания информацию о том, что на нашей территории присутствует такое лицо, до утра мы не могли, не имели права. Поэтому ночью выехали для проверки», — подчеркнул Игорь Шуневич.

На данный момент в белорусско-российском черном списке находится около 1,7 млн граждан. Причем 1,5 млн внесены Россией, из них около 350 тыс. украинцев.

«Мы обязаны таких лиц выявлять на своей территории и предпринимать меры для того, чтобы они в скором времени ее покинули», — отметил министр.

«Существует такой алгоритм, и мы его выполняем, писатель это или человек другой специальности», — добавил он.

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