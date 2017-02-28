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17:43 (мск), источник: РИА Новости

Турция напрасно беспокоится о судьбе крымских татар, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Турецкие власти напрасно беспокоятся о судьбе крымских татар, которые полноценно интегрировались в российское сообщество, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее советник президента Турции Ильнур Чевик завил, что крымские татары сталкиваются с определенным давлением сейчас в Крыму.

«Турецкие власти напрасно беспокоятся о положении крымских татар в Крыму, которые являются полноправными гражданами Российской Федерации. Мы предлагаем турецкой стороне лично убедиться, как живут крымские татары и развеять все мифы о притеснениях», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, крымские татары ждали 70 лет документа о реабилитации ранее репрессированных народов, но стало это возможно только после воссоединения Крыма с Россией.

«После указа президента РФ Владимира Путина в 2014 году крымские татары впервые получили возможность не только полноценной реабилитации, но и развития своего народа», — подчеркнул Смирнов.

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