Турция напрасно беспокоится о судьбе крымских татар, заявили в Крыму

Ранее советник президента Турции Ильнур Чевик завил, что крымские татары сталкиваются с определенным давлением сейчас в Крыму.

«Турецкие власти напрасно беспокоятся о положении крымских татар в Крыму, которые являются полноправными гражданами Российской Федерации. Мы предлагаем турецкой стороне лично убедиться, как живут крымские татары и развеять все мифы о притеснениях», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, крымские татары ждали 70 лет документа о реабилитации ранее репрессированных народов, но стало это возможно только после воссоединения Крыма с Россией.

«После указа президента РФ Владимира Путина в 2014 году крымские татары впервые получили возможность не только полноценной реабилитации, но и развития своего народа», — подчеркнул Смирнов.