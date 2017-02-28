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19:40 (мск), источник: 365info.kz

В генпрокуратуре рассказали, кто увлекается радикальной идеологией

Заместитель начальника Департамента по надзору за применением законодательства об общественной безопасности Генеральной прокуратуры Каиргельды Сакенов написал статью о противодействии экстремизму и терроризму.

Источник: 365info.kz

В ней приводится составленный работниками прокуратуры портрет казахстанца, увлекшегося радикальной идеологией.

Это молодой человек с криминальным прошлым, без работы и высшего образования. Он плохо знаком с религией, не читает религиозную литературу. Он слепо доверяет материалам из интернета и проповедникам терроризма.

В 2016 году за совершение экстремистских и террористических преступлений осуждены 143 человека. В Актюбинской области для профилактики подобных преступлений реализовали проект по решению проблем жителей. К участию в нем привлекли 230 специалистов: теологов, имамов, врачей, финансистов, психологов и работников служб занятости. В течение месяца они провели свыше 2,5 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 145 тысяч человек.

Эксперты проводили беседы с молодежью, разъясняли суть радикальной идеологии, рассказывали о методах вербовки людей в террористические организации.

Кроме того, людям оказывали помощь с трудоустройством, погашением долгов по зарплате. Врачи из Астаны и Алматы обследовали свыше 4 тысяч человек. Инвалидам установили протезы, выдали коляски.

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