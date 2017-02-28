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21:44 (мск), источник: РИА Новости

Помощники омских депутатов получали зарплату, отдыхая на курортах

НОВОСИБИРСК, 28 фев — РИА Новости. Прокуратура в Омске в ходе проверки выявила многочисленные факты неправомерного расходования бюджетных денег городскими депутатами, чьи помощники получали зарплату за дни, проведенные на курортах, сообщает во вторник прокуратура Омской области.

Источник: РИА Новости

«Большинством депутатов Омского городского Совета в табели учета рабочего времени своих помощников в качестве фактически отработанных периодов неправомерно включались дни, в которые помощники находились за пределами региона, а иногда и за пределами страны, при этом надлежащим образом свое отсутствие на работе они не оформляли», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что такие дни прогулов совпадали с поездками помощников депутатов Омского городского Совета, которые нередко оказывались их прямыми родственниками, на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию, другие европейские страны и курорты.

В ведомстве сообщили, что, к примеру, только в 2014 году три помощника одного из депутатов горсовета допустили прогулы в общей сложности более 50 рабочих дней. В 2015 году помощница депутата, являющаяся его супругой, прогуляла семь рабочих дней, находясь в Сочи. Супруга другого депутата, также являющаяся его помощником, в 2015 году в течение девяти дней не появлялась на работе, а находилась в Таиланде.

«При этом указанные дни включены в табели учета рабочего времени как фактически отработанные и оплачены из средств муниципального бюджета», — уточнили в прокуратуре, отметив, что такими действиями отдельные депутаты дискредитируют деятельность органов местного самоуправления, подрывают авторитет и репутацию городского парламента.

«Прокурор города Омска Алексей Полубояров внес в Омский городской Совет представление с требованием принять меры по устранению нарушений, также будет решен вопрос о возможности возмещения причиненного бюджету ущерба. Кроме того, материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям ряда депутатов», — добавили в ведомстве.

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