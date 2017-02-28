МИД РФ: резолюция Украины по Крыму не имеет отношения к реальной заботе о правах человека

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Проект резолюции Украины по Крыму в Генассамблее ООН не имеет отношения к реальной заботе о правах человека. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, выступая на сегменте высокого уровня сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«В СПЧ наработана хорошая база ведения взаимоуважительного диалога, к которой следует бережно относиться, — сказал он. — К сожалению, отдельные делегации используют правозащитные площадки, и в частности СПЧ для “вброса” откровенно политизированных проектов резолюций, имеющих весьма отдаленное отношение к реальной заботе о правах человека».

«Так, украинский проект резолюции по Крыму в Генеральной Ассамблее ООН наглядно демонстрирует злоупотребление трибуной правозащитных органов ООН для выдвижения территориальных претензий и сведения политических счетов, — отметил Гатилов. — Показательно, что подобные инициативы, как правило, не набирают большинства голосов в свою поддержку».

Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что такой подход вносит дополнительный элемент конфронтации в деятельность СПЧ и Третьего комитета Генассамблеи ООН и ведет к их дальнейшей поляризации и расколу.