Россия пригрозила ответными действиями в случае продолжения торговой блокады ОРДЛО

Сегодня, накануне очередной встречи Контактной группы, я призываю Киев принять немедленные действенные меры по прекращению транспортной и экономической блокады Донбасса.

«Мы наблюдаем расширяющуюся блокаду транспортного сообщения. Такие действия, фактически направленные на экономическую и социальную изоляцию, неизбежно ведут к ответным мерам», — заявил Грызлов.

«Мы не можем допустить гуманитарной и социально-экономической катастрофы на территориях, население которых превышает население ряда европейских стран», — добавил Грызлов.

Он также указал на «примечание 1» к Минским соглашениям, которое, по его словам, обязывает Украину предоставлять поддержку социально-экономическом развитии Донбасса.

В Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.