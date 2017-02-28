Саакашвили зарегистрировал свою партию
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что министерство юстиции Украины официально зарегистрировало его партию «Рух новых сил».
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что министерство юстиции Украины официально зарегистрировало его партию «Рух новых сил».
Об этом во вторник, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.
«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили. По его словам, во многих городах страны уже есть представительства созданной им партии, и с каждым днем количество ее членов увеличивается.
В начале февраля бывший глава Одесской области заявил, что Украина «обречена быть сверхдержавой Европы», которая через 5−15 лет может превратиться в ведущего игрока на мировой политической арене.
По его словам, киевский политбомонд существует уже 25 лет и за это время Украина по ВВП на душу населения стала самой бедной страной в Европе. В том же месяце бывший губернатор объявил о начале сбора средств на развитие партии «Рух новых сил».
Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015-го, объявил об уходе в отставку в ноябре 2016-го. Свое решение он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украине продолжают господствовать коррупционеры. Президент Украины Петр Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил политика от должности своего советника. До этого Саакашвили с 2004 по 2013 год занимал пост президента Грузии.