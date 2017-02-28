Саакашвили зарегистрировал свою партию

Источник: AP 2017

Об этом во вторник, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили. По его словам, во многих городах страны уже есть представительства созданной им партии, и с каждым днем количество ее членов увеличивается. В начале февраля бывший глава Одесской области заявил, что Украина «обречена быть сверхдержавой Европы», которая через 5−15 лет может превратиться в ведущего игрока на мировой политической арене.

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В декабре 2016 года Саакашвили назвал своей целью смену всего украинского политического класса