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19:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили зарегистрировал свою партию

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что министерство юстиции Украины официально зарегистрировало его партию «Рух новых сил».

Источник: AP 2017

Об этом во вторник, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили. По его словам, во многих городах страны уже есть представительства созданной им партии, и с каждым днем количество ее членов увеличивается.

В начале февраля бывший глава Одесской области заявил, что Украина «обречена быть сверхдержавой Европы», которая через 5−15 лет может превратиться в ведущего игрока на мировой политической арене.

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По его словам, киевский политбомонд существует уже 25 лет и за это время Украина по ВВП на душу населения стала самой бедной страной в Европе. В том же месяце бывший губернатор объявил о начале сбора средств на развитие партии «Рух новых сил».

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015-го, объявил об уходе в отставку в ноябре 2016-го. Свое решение он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украине продолжают господствовать коррупционеры. Президент Украины Петр Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил политика от должности своего советника. До этого Саакашвили с 2004 по 2013 год занимал пост президента Грузии.

Комментарии
11
Сунозов
Партия барсеточников.
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Александр
Думает стать президентом Дома он обкакался может здесь повезет
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лото лоторея
Грузин грамотно хохлов разводит. Но нам это на руку. Ещё года три и грузину можно медальку дать
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