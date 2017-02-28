Минюст зарегистрировал партию Саакашвили
Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию «Рух нових сил». Об этом сообщил
Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию «Рух нових сил». Об этом сообщил
«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили.
При этом он отметил, что во многих городах уже есть представительства партии.
Саакашвили заявил, что инициирует создание новой политсилы с целью провести досрочные парламентские выборы.