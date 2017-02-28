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19:00 (мск), источник: 112.ua

Минюст зарегистрировал партию Саакашвили

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию «Рух нових сил». Об этом сообщил экс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили на странице в Facebook.

Источник: 112.ua

«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили.

При этом он отметил, что во многих городах уже есть представительства партии.

Саакашвили заявил, что инициирует создание новой политсилы с целью провести досрочные парламентские выборы.

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