Минюст зарегистрировал партию Саакашвили

«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили.

При этом он отметил, что во многих городах уже есть представительства партии.

Саакашвили заявил, что инициирует создание новой политсилы с целью провести досрочные парламентские выборы.