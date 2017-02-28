МВД: претензии Россельхозндазора к белорусским предприятиям надуманные

В начале февраля в ходе «Большого разговора с президентом» белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора лично заинтересован в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ. Глава государства поручил МВД возбудить уголовное дело. Милиция начала доследственные проверки в отношении чиновников российского надзорного ведомства. В середине февраля Данкверт заявил, что получил от прокуратуры РФ вопросы МВД Беларуси и готовится ответить на них.

«Нами собираются фактические данные, свидетельствующие о том, что ряду предприятий белорусских производителей абсолютно безосновательно причиняется экономический и имиджевый вред — по надуманным предлогам, претензиям, которые выдвигаются в России», — заявил на пресс-конференции в Минске Шуневич.

По его словам, говорить о конкретных результатах пока рано. Шуневич уточнил, что «проверка в самом разгаре».

В настоящее время в ведомстве зарегистрировано несколько проверочных материалов и проводятся доследственные проверки фактов, которые Минск трактует как дискредитацию деловой репутации конкурента.