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19:56 (мск), источник: Sputnik.by

МВД: претензии Россельхозндазора к белорусским предприятиям надуманные

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россельхознадзор выдвигает надуманные претензии к белорусским предприятиям, тем самым причиняя экономический и имиджевый вред, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Источник: РИА "Новости"

В начале февраля в ходе «Большого разговора с президентом» белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора лично заинтересован в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ. Глава государства поручил МВД возбудить уголовное дело. Милиция начала доследственные проверки в отношении чиновников российского надзорного ведомства. В середине февраля Данкверт заявил, что получил от прокуратуры РФ вопросы МВД Беларуси и готовится ответить на них.

«Нами собираются фактические данные, свидетельствующие о том, что ряду предприятий белорусских производителей абсолютно безосновательно причиняется экономический и имиджевый вред — по надуманным предлогам, претензиям, которые выдвигаются в России», — заявил на пресс-конференции в Минске Шуневич.

По его словам, говорить о конкретных результатах пока рано. Шуневич уточнил, что «проверка в самом разгаре».

В настоящее время в ведомстве зарегистрировано несколько проверочных материалов и проводятся доследственные проверки фактов, которые Минск трактует как дискредитацию деловой репутации конкурента.

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