Савченко: мне было стыдно, когда коллаборанты расхваливали конфеты Roshen

Савченко вместе с руководителем общественной организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольную Киеву Макеевку, где содержатся пленные силовики.

Нардеп подчеркнула, что «сознательно пошла на риск», чтобы освободить «украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала». По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

«Мне было очень стыдно слушать, когда в ДНР… говорили мне о том, что они… едят конфетки Roshen, у них в Донецке они продаются, и очень вкусные», — заявила Савченко.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Беларуси, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за эту встречу. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Савченко «троянским конем», преподнесенным украинцам со стороны России.

Позже она была исключена из фракции «Батькивщина» в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.