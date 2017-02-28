В НАПК обнародовали данные о размере зарплаты руководства

Как говорится в сообщении на сайте НАЗК, учитывая многочисленные информационные запросы относительно начислений и выплат, произведенных членам антикоррупционного ведомства, в частности, до момента появления информации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальное агентство обнародует данные о размере зарплаты его руководства за февраль 2017 года.

«Зарплата руководителя НАПК Натальи Корчак за февраль 2017 года составила 101 тыс. 400 грн: должностной оклад — 40 тыс. 560 грн, надбавка за выслугу лет — 20 тыс. 280 грн, надбавка за интенсивность труда — 40 тыс. 560 грн», — подчеркнули в НАПК.

«Заместитель руководителя Национального агентства Руслан Радецкий и члены органа Руслан Рябошапка и Александр Скопич получили за февраль текущего года зарплату в одинаковом размере — 76 тыс. 440 грн», — добавили в ведомстве.

Также в НАПК напомнили, что часть вторая статьи 52 закона «О предотвращении коррупции» обязывает декларанта внести изменения в Реестр деклараций в случае существенного изменения в имущественном состоянии, а именно, в случае получения им дохода, приобретения имущества на сумму, которая превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.