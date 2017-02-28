Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Как законно увеличить площадь санузла
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
18:58 (мск), источник: УНИАН

В НАПК обнародовали данные о размере зарплаты руководства

Заработная плата руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в феврале месяце составила более 100 тыс. грн, ее заместителей — более 76 тыс. грн.

Как говорится в сообщении на сайте НАЗК, учитывая многочисленные информационные запросы относительно начислений и выплат, произведенных членам антикоррупционного ведомства, в частности, до момента появления информации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальное агентство обнародует данные о размере зарплаты его руководства за февраль 2017 года.

«Зарплата руководителя НАПК Натальи Корчак за февраль 2017 года составила 101 тыс. 400 грн: должностной оклад — 40 тыс. 560 грн, надбавка за выслугу лет — 20 тыс. 280 грн, надбавка за интенсивность труда — 40 тыс. 560 грн», — подчеркнули в НАПК.

«Заместитель руководителя Национального агентства Руслан Радецкий и члены органа Руслан Рябошапка и Александр Скопич получили за февраль текущего года зарплату в одинаковом размере — 76 тыс. 440 грн», — добавили в ведомстве.

Также в НАПК напомнили, что часть вторая статьи 52 закона «О предотвращении коррупции» обязывает декларанта внести изменения в Реестр деклараций в случае существенного изменения в имущественном состоянии, а именно, в случае получения им дохода, приобретения имущества на сумму, которая превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Китая намерен инвестировать $515 миллионов в украинское садоводство
Путин назвал условия закрытия российской базы в Киргизии
Сын хоккеиста Петрова рассказал о причинах смерти отца
Сирийская армия вплотную подошла к руинам древней Пальмиры
МИД РФ опроверг просьбы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Иранское телевидение заретушировало тело Шарлиз Терон
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь