Сирийская армия вплотную подошла к руинам древней Пальмиры

Накануне агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что правительственные войска заняли стратегически важную высоту в горном районе Эль-Хаяль к юго-востоку от Пальмиры.

Во вторник по Пальмире было нанесено также несколько авиаударов.

В настоящий момент, как рассказал агентству представитель Координационного комитета Пальмиры, бои идут в 5 километрах от знаменитых руин.

Сирийская армия вместе с отрядами бойцов ливанской шиитской группировки «Хезболла» подошли практически вплотную к юго-западным воротам контролируемой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает Associated Press.

Каким был и стал Алеппо

Сирийская армия начала наступление в направлении Пальмиры 13 февраля. Тогда подчиняющиеся Башару Асаду войска находились в 20 км от города. ВКС России оказывали поддержку армии в продвижении к Пальмире.

В марте 2016 года Пальмира была освобождена от ИГ, однако в декабре исламистам удалось вновь захватить город. За время, пока город находится под контролем боевиков, было разрушено значительное число памятников и культурных ценностей.

В частности, террористы взорвали античный тетрапилон и разрушили фасад римского амфитеатра, где в мае 2016 года прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В декабре 2016 года контроль над городом вновь перешел к террористам.