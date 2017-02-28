Сирийская армия вплотную подошла к руинам древней Пальмиры
Армия Сирии находится уже в 5 километрах от руин древней Пальмиры, сообщает AP. По контролирующим город террористам ИГ во вторник было нанесено несколько авиаударов.
Армия Сирии находится уже в 5 километрах от руин древней Пальмиры, сообщает AP. По контролирующим город террористам ИГ во вторник было нанесено несколько авиаударов.
Сирийская армия вместе с отрядами бойцов ливанской шиитской группировки «Хезболла» подошли практически вплотную к
В настоящий момент, как рассказал агентству представитель Координационного комитета Пальмиры, бои идут в 5 километрах от знаменитых руин.
Во вторник по Пальмире было нанесено также несколько авиаударов.
Накануне агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что правительственные войска заняли стратегически важную высоту в горном районе
Сирийская армия начала наступление в направлении Пальмиры 13 февраля. Тогда подчиняющиеся Башару Асаду войска находились в 20 км от города. ВКС России оказывали поддержку армии в продвижении к Пальмире.
В марте 2016 года Пальмира была освобождена от ИГ, однако в декабре исламистам удалось вновь захватить город. За время, пока город находится под контролем боевиков, было разрушено значительное число памятников и культурных ценностей.
В частности, террористы взорвали античный тетрапилон и разрушили фасад римского амфитеатра, где в мае 2016 года прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В декабре 2016 года контроль над городом вновь перешел к террористам.