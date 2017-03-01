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09:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа отдаст переход у Цирка в концессию на 25 лет

Александр Гусев предложил предпринимателям поучаствовать в конкурсе.

Воронежские власти запланировали передать инвестору переход у Цирка по договору концессии на 25 лет, сообщил мэр Александр Гусев на встрече с предпринимателями во вторник, 28 февраля. Градоначальник предпринимателям поучаствовать в конкурсе.

Александр Гусев напомнил бизнесменам, что необходимость концессионного соглашения вызвана несоответствием перехода у Цирка требованиям безопасности, предъявляемым к местам массового пребывания людей, а также несоблюдением необходимых санитарных условий.

По мнению мэра, бизнесмены могут объединиться для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения, «что будет выгодно как городу, так и предпринимателям». Мэрия уже разработала проект концессионного соглашения.

Объем инвестиций в реконструкцию перехода городские власти оценили в 60 млн рублей. Ее продолжительность ориентировочно составит три года. От концессионера в мэрии ожидают организации системы безопасного передвижения пешеходов через подземный переход, создания безбарьерной среды для маломобильных горожан, ремонта и установки современных входных групп и модернизации системы освещения. По результатам технического обследования несущих конструкций стоимость работ может вырасти до 100 млн рублей, уточнил Алексей Антиликаторов.

О планах передать инвестору подземный переход на пересечении улиц Кирова, Моисеева и 20 Лет Октября мэрия заявила в начале 2016 года. Годом ранее, в марте 2015-го, городские власти расторгли с предпринимателями договоры аренды, а сами торговцы подписали гарантийные письма о добровольном демонтаже торговых объектов к 1 февраля 2017 года. Столкнувшись с категорическим нежеланием предпринимателей сносить киоски, мэр Александр Гусев продлил этот срок до 1 июля 2017-го.

Справка РИА «Воронеж»

Договор концессии — договор между собственником имущества и инвестором, по которому имущество передается концессионеру на определенный срок с условием его переустройства или модернизации. По окончании действия соглашения обновленное имущество возвращается собственнику. Во время действия концессии доходы от использования имущества, как правило, получает концессионер. Концессия — одна из распространенных в России форм государственно-частного партнерства. Например, по договору концессии для модернизации ООО «РВК-Воронеж» мэрия на 30 лет передала водоканальное хозяйство Воронежа.

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